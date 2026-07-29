Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Einbruch in Werkstatthalle, Betrug auf Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes

Heilbronn (ots)

Pfedelbach: Zeugen nach Einbruch gesucht In der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen verschafften sich Unbekannte unberechtigt Zutritt zu Lagerräumen einer Werkstatthalle in Pfedelbach. Zwischen Montag 17 Uhr und Dienstag 6:45 Uhr gelangten der oder die Täter gewaltsam in das Gebäude in der Öhringer Straße. Im Inneren wurde eine Bretterwand und eine Holzwand beschädigt. Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich der Öhringer Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Täter oder zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Neuenstein: Zeugen nach Betrug gesucht

Am Dienstagmittag kam es zu einem Betrugsfall auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in Neuenstein. Um 12 Uhr sprach ein unbekannter Mann einen 66-Jährigen auf dem Parkplatz in der Kirchensaller Straße an und bat diesen um eine Spende. Der Betroffene willigte ein, 10 Euro mit seiner EC-Karte zu spenden. Im Nachhinein stellte dieser fest, dass anstatt des angegebenen Betrags ein Betrag von über 1.000 Euro von seinem Konto abgebucht wurde. Der Unbekannte wird als etwa 25 Jahre alt und 1,70 Meter groß beschrieben. Zudem hatte er eine normale Statur, dunkle kurze Haare und trug zur Tatzeit weder eine Brille noch einen Bart. Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich der Kirchensaller Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

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