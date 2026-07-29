Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn/Bad Friedrichshall: Tödlicher Unfall in Jagstfeld

Landkreis Heilbronn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Pkw wurde ein 4-jähriges Kind getötet. Am Dienstagabend, gegen 20.50 Uhr, befuhr eine 49-Jährige mit ihrem Pkw die Offenauer Straße als unvermittelt ein 4-jähriger Junge vom Gehweg auf die Straße rannte. Der Junge wurde frontal erfasst und in der Folge so schwer verletzt, dass er vor Ort noch seinen Verletzungen erlag. Da die Situation vor Ort emotional sehr angespannt war, waren mehrere Streifenwägen vor Ort. Die Feuerwehr war zunächst mit 3 Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften, die Rettung mit 1 Notarzt und 2 Rettungswägen vor Ort. Zur Betreuung der Familienangehörigen wurden noch zahlreiche Kräfte durch den Rettungsdienst nachgefordert.

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