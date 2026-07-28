Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Diebstahl, Brand und Unfall

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Elztal-Dallau: Werkzeuge von Anhänger gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Sonntag auf Montag mehrere hochwertige Werkzeuge von einem Anhänger in Elztal-Dallau. Der Anhänger war zwischen 20 Uhr und 7 Uhr auf einem Privatgrundstück in der Straße "Linker Weiler" abgestellt. Der oder die Täter entfernten die Plane und nahmen sämtliche darauf befindlichen Werkzeuge mit. Hierunter befanden sich unter anderem Akkuschrauber, eine Handkreissäge und ein Winkelschleifer. Der Wert des Diebesguts liegt nach ersten Schätzungen im niedrigen vierstelligen Bereich. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib der Werkzeuge geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06274 928050 beim Polizeiposten Limbach zu melden.

Neckargerach: Wohnwagen auf Campingplatz ausgebrannt

Ein Wohnwagen brannte am Montagmorgen auf einem Campingplatz in Neckargerach vollständig aus. Gegen 7 Uhr wurde das Feuer bemerkt. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Wohnwagen bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort und löschte die Flammen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang unklar.

Mudau-Langenelz: Pkw überschlägt sich

Am Dienstagmorgen kam es auf der Landesstraße 523 zwischen Langenelz und Oberneudorf in Fahrtrichtung Bundesstraße 27 während eines Überholvorgangs zu einem Verkehrsunfall. Gegen 8:45 Uhr fuhr eine Fahrzeugkolonne hinter einem Traktor mit einem Anhänger. Eine BMW-Fahrerin aus der Fahrzeugkolonne setzte zum Überholen an. Gleichzeitig scherte der 24-jährige Fahrer eines Kleintransporters, der in der Kolonne vor dem BMW fuhr, zum Überholen aus und kollidierte hierbei mit dem Pkw. Durch den Zusammenstoß überschlug sich das Auto der 55-Jährigen. Die Fahrerin wurde mit schweren Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

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