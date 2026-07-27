Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Motorradfahrer schwer verletzt, Einbruch, Metallteile auf der Fahrbahn, Diebstahl, E-Scooter-Fahrer gestürzt

Hohenlohekreis (ots)

Schöntal: Fahrer verliert die Kontrolle und kommt von der Fahrbahn ab

Am Samstagnachmittag kam ein Motorradfahrer auf der Kreisstraße 2323 von der Fahrbahn ab und verletzte sich dabei schwer. Gegen 15:15 Uhr befuhr der Mann mit weiteren Motorradfahrern von Bieringen in Richtung Aschhausen. In einer Kurve geriet der 66-Jährige, vermutlich aufgrund von Rollsplit auf der Fahrbahn, ins Wanken. Dadurch verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Schließlich stürzte er mit seiner Maschine die Böschung hinunter und verletzte sich hierbei schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ein 65-Jähriger, der mit seinem Motorrad direkt hinter dem 66-Jährigen fuhr, konnte nicht mehr ausweichen und kam ebenso von der Straße ab. Er wurde glücklicherweise nicht verletzt. An beiden Motorrädern entstand insgesamt ein geschätzter Sachschaden von 8.000 Euro.

Öhringen: Einbruch in Fachgeschäft für Tierbedarf - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Montag verschafften sich Unbekannte unberechtigt Zutritt zu einem Fachgeschäft für Tierbedarf in Öhringen. Kurz vor 2 Uhr gelangten der oder die Täter durch die Hintertüre der Filiale gewaltsam in das Gebäude im Sonnenburgweg. Im Inneren des Gebäudes wurde eine Bürotür aufgebrochen, das Büro durchwühlt und angebrachte Bewegungsmelder abgerissen. Die Täter entwendeten Bargeld und verursachten Sachschaden in Höhe 1.500 Euro. Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich des Sonnenburgwegs verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Forchtenberg: Gefährdung des Verkehrs durch Metallteile - Zeugen gesucht

Am Sonntagmittag kam es bei Forchtenberg zu einer Gefährdung von Verkehrsteilnehmern durch Metallteile auf der Straße. Zwei Pkw-Fahrer befuhren gegen 13 Uhr die Landesstraße 1045 zwischen Ernsbach und Sindringen und mussten dabei einer Fahrzeugachse auf der Fahrbahn ausweichen. Zu einem Schaden kam es in beiden Fällen nicht. Zeugen, die Hinweise dazu haben, wer das Metallteil auf der Fahrbahn verloren hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Künzelsau: Fahrrad aus Garage entwendet - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Samstag brachen Unbekannte in die Garage eines Einfamilienhauses in Künzelsau ein und entwendeten ein Fahrrad. Zwischen 23:30 Uhr am Freitagabend und 8:30 Uhr am nächsten Morgen verschafften sich ein oder mehrere Täter unberechtigten Zutritt in die Garage in der Grünewaldstraße und entwendeten daraus ein Fahrrad. Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich der Grünewaldstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Öhringen: Fahrradfahrerin übersieht E-Scooter - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach Zeugen, nachdem am Freitagabend ein E-Scooter-Fahrer in Öhringen verletzt wurde. Gegen 20:30 Uhr fuhr der 15-Jährige mit seinem Roller auf der Hunnenstraße und wollte nach rechts auf einen Fußweg in den Hofgarten einbiegen. Dies übersah vermutlich eine Fahrradfahrerin, die auf der Hunnenstraße in Richtung der Löwenkreuzung fuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern bremste der 15-Jährige schlagartig ab und stürzte. Die Fahrradfahrerin entfernte sich in unbekannte Richtung. Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich der Hunnenstraße den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

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