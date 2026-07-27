Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Ein Schwerstverletzter nach Unfall auf der Autobahn

Landkreis Heilbronn (ots)

Ein 42-Jähriger fuhr am vergangenen Sonntagmorgen gegen 11:35 Uhr mit einem VW Golf auf der A 6 Richtung Mannheim, als plötzlich ein Reifen in die Windschutzscheibe einschlug. Dieser löste sich von einem holländischen Mini vorne links auf der Gegenfahrbahn auf Höhe des Weinsberger Kreuzes bei einer Geschwindigkeit von ca. 120 km/h. Der Golffahrer erlitt schwerste Kopfverletzungen. Der Golf war besetzt mit insgesamt fünf Personen. Die übrigen Insassen, darunter drei Kinder (3, 6, 9 Jahre) wurden leicht verletzt. Der Golf wurde besonders im Dachbereich massiv beschädigt. Am Verursacherfahrzeug entstand vergleichsweise geringfügiger Sachschaden. Da in beiden Fahrtrichtungen lediglich einer von zwei Fahrstreifen gesperrt werden musste, kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Gesamtschaden wird auf 9 500 EUR geschätzt. Der Mini wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.

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