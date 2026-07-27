Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Einbruch, Unfälle, Diebstahl und Müllablagerung am Hachteler See

Main-Tauber-Kreis (ots)

Wertheim: Zeugen nach Einbruch in Schulgebäude gesucht

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche brachen Unbekannte in ein Schulgebäude in der Conrad-Wellin-Straße in Wertheim ein. Die Einbrecher öffneten zwischen 23 Uhr am Donnerstagabend und 6:50 Uhr am nächsten Morgen gewaltsam eine Glastür an der Gebäudefront des Gymnasiums und drangen darüber in die Schule ein. Im Inneren wurden die Küche der Mensa, das Sekretariat, zwei Büros sowie das Lehrerzimmer von den Unbekannten durchsucht und Bargeld entwendet. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

Tauberbischofsheim: Fahrzeug bei Unfall überschlagen

Bei einem Unfall am Samstagmorgen bei Tauberbischofsheim wurde eine 23-Jährige verletzt. Die junge Frau fuhr gegen 9:30 Uhr mit ihrem Seat auf der Kreisstraße 2814 von Dittigheim in Richtung Distelhausen, als sie in einer leichten Linkskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam. Die Autofahrerin übersteuerte daraufhin ihr Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo sich ihr Wagen einen dort befindlichen Abhang hinunter überschlug und schließlich auf dem Dach liegen blieb. Die 23-Jährige schaffte es sich selbstständig aus dem Auto zu befreien. Rettungskräfte brachten sie mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Schaden an ihrem Fahrzeug beläuft sich ersten Schätzungen nach auf rund 10.000 Euro.

Külsheim: Motorradfahrer mit Helikopter ins Krankenhaus gebracht

Ein Motorradfahrer wurde am Sonntagnachmittag bei einem Unfall bei Külsheim schwer verletzt. Der 65-Jährige war gegen 14 Uhr mit seinem Kraftrad auf der Landdesstraße 508 von Hardheim in Richtung Steinfurt unterwegs, als er aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im Schotterbereich neben der Fahrbahn stürzte der Mann mitsamt seiner Maschine um und erlitt schwere Velretzungen. Er wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Die Schäden daran belaufen sich ersten Schätzungen nach auf rund 1.500 Euro.

Wertheim: E-Roller aus Keller gestohlen

Ein Unbekannter stahl am Samstagabend einen E-Roller aus dem Keller eines Wertheimer Mehrfamilienhauses. Der Dieb begab sich zwischen 17:30 Uhr und 18:45 Uhr zu dem Gebäude in der Nebenmaingasse und gelangte vermutlich durch eine offenstehende Eingangstür ins Innere. Die bislang unbekannte Person begab sich daraufhin in einen Waschraum im Keller, schleppte daraus drei E-Roller vor das Haus und entwendete schließlich eines der Fahrzeuge. Die anderen beiden E-Scooter blieben vor dem Gebäude zurück. Hinweise nimmt das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegen.

Bad Mergentheim: Mehrere Tonnen Kaltasphalt illegal entsorgt

Unbekannte entsorgten zwischen dem 20. und dem 22. Juli rund 12 Tonnen Kaltasphalt auf dem Parkplatz des Hachteler Sees in Bad Mergentheim. Zeugen, die Hinweise darauf geben können, wer den Reparaturasphalt am Ende des Parkplatzes in der Ottmar-Mergenthaler-Straße ablud, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden. Hinweise nimmt die Abteilung Gewerbe/Umwelt unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

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