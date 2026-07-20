Polizei Eschwege

POL-ESW: Nächtlicher Firmeneinbruch in Bad Sooden-Allendorf: Kripo sucht Zeugen

Eschwege (ots)

Bad Sooden-Allendorf (Werra-Meißner-Kreis):

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Firma in Bad Sooden-Allendorfer Stadtteil Ellershausen eingebrochen und haben dort Kettensägen sowie Bargeld erbeutet. Wie die in der Nacht zu dem Landmaschinenhändler in der Landstraße gerufene Streife der Polizeistation Witzenhausen berichtet, zeigte sich bei der Auswertung von Aufzeichnungen einer Überwachungskamera, dass der Einbruch in der Nacht gegen 2:30 Uhr stattgefunden hatte. Die Täter hatten sich über eine eingeschlagene Scheibe Zutritt zum Firmengebäude verschafft, wo sie aus dem Verkaufs- und dem Lagerraum die Sägen und das Bargeld stahlen. Anschließend flüchteten die Einbrecher mit einem Pkw vom Tatort. Die sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen führte leider nicht zur Festnahme der Täter.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kripo Eschwege geführt. Zeugen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 05651-9250 zu melden.

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