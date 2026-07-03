Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee

Landkreis Konstanz) Mit Bierflasche ins Gesicht geschlagen (03.07.2026)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Im Zuge einer Streitigkeit hat sich am Freitag, kurz nach Mitternacht, eine gefährliche Körperverletzung zwischen zwei alkoholisierten Männern an der Strandbadstraße ereignet. Ein eigentlich friedliches Beisammensein entwickelte sich des nächtens zu einer handfesten Auseinandersetzung, in deren Folge ein Mann einem 26-Jährigen eine Bierflasche ins Gesicht schlug. Daraufhin floh der Verletzte und wendete sich an die Polizei. Ein Rettungswagen musste ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus einliefern. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zur Tat, erbittet das Polizeirevier in Radolfzell (Tel.: 07732 / 950660)

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