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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee
Landkreis Konstanz) Mit Bierflasche ins Gesicht geschlagen (03.07.2026)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Im Zuge einer Streitigkeit hat sich am Freitag, kurz nach Mitternacht, eine gefährliche Körperverletzung zwischen zwei alkoholisierten Männern an der Strandbadstraße ereignet. Ein eigentlich friedliches Beisammensein entwickelte sich des nächtens zu einer handfesten Auseinandersetzung, in deren Folge ein Mann einem 26-Jährigen eine Bierflasche ins Gesicht schlug. Daraufhin floh der Verletzte und wendete sich an die Polizei. Ein Rettungswagen musste ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus einliefern. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zur Tat, erbittet das Polizeirevier in Radolfzell (Tel.: 07732 / 950660)

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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  • 03.07.2026 – 12:00

    POL-KN: (Singen / Landkreis Konstanz) Steine gegen Tür (30.06.2026)

    Singen (ots) - Eine Sachbeschädigung an der Riedblickhalle hat sich am Dienstag, um 17:15 Uhr, ereignet. Jugendliche warfen faustgroße Steine gegen die gläserne Tür der Sporthalle und beschädigte sie. Der Schaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Nach den Vandalen sucht nun der Polizeiposten in Rielasingen-Worblingen und nimmt, unter der Telefonnummer ...

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