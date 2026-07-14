Polizei Eschwege

POL-ESW: Hoher Sachschaden, keine Beute: Zeugen von Einbruch in Eschwege gesucht

Eschwege (ots)

Eschwege (Werra-Meißner-Kreis):

Bislang unbekannte Einbrecher haben in der Nacht auf den heutigen Dienstag in Eschwege zugeschlagen und sich gewaltsam Zutritt zu mehreren Gebäudeteilen einer Firma in der Fuldaer Straße verschafft. Dabei machten sie zwar keine Beute, hinterließen aber einen Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Wie die am Tatort eingesetzten Beamten der Polizeistation Eschwege berichten, hatte sich die Tat zwischen 22:00 Uhr und 5:15 Uhr ereignet. In dieser Zeit hebelten die Täter mehrere Eingangstüren auf und durchsuchten anschließend die Firmenräume nach Wertvollem, wurden dabei aber offenbar nicht fündig. Schließlich ergriffen sie die Flucht in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei in Eschwege geführt. Zeugen, die im Bereich des Tatorts verdächtige Personen beobachtet haben oder Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 05651-9250 zu melden.

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