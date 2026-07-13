Polizei Eschwege

POL-ESW: Mann tot aus Werratalsee geborgen: Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Eschwege (ots)

Eschwege (Werra-Meißner-Kreis):

Am heutigen Montagmorgen wurde die Polizei gegen 8:20 Uhr von einem besorgten Fahrradfahrer zum Werratalsee in Eschwege gerufen, nachdem er dort Kleidungsstücke im Bereich des Südufers gefunden hatte, die niemandem zuzuordnen waren. Sofort wurden gemeinsame Suchmaßnahmen mit der Wasserschutzpolizei, der DLRG und der Feuerwehr mithilfe von Drohnen und Booten eingeleitet, die schließlich gegen 13:30 Uhr zum Fund und der Bergung einer leblosen Person im See führten. Für den Mann kam leider jede Hilfe zu spät. Nach ersten Erkenntnissen ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Derzeit ist ein tragischer Unfall nicht auszuschließen. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Todes dauern an. Angehörige des Verstorbenen sind bislang noch nicht verständigt, weshalb wir um Verständnis bitten, dass aktuell keine Angaben zu seiner Identität bekanntgegeben werden können.

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