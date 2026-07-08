Polizei Eschwege

POL-ESW: Betrüger erbeuten mit Schockanruf wertvollen Goldschmuck: Zeugen von Abholung in Gertenbach gesucht

Eschwege (ots)

Witzenhausen (Werra-Meißner-Kreis)

Am Montagabend haben Betrüger mit der Masche des Schockanrufes wertvollen Goldschmuck im Wert eines vierstelligen Betrages von einer Seniorin aus Witzenhausen-Gertenbach erbeutet. Am Abend hatte die Frau einen Anruf auf ihrem Festnetzanschluss erhalten. Die Anruferin gab an, dass die Tochter des Opfers in einen schweren Unfall verwickelt wurde und eine Festnahme durch die Polizei erfolgte. Für eine Entlassung sei eine sofortige Zahlung einer hohen Kaution erforderlich. Als die Rentnerin angab, über keine großen Geldbeträge zu Hause zu verfügen, fragte die Anruferin explizit nach hochwertigem Schmuck. Die Täter setzten die Frau so stark unter Druck, dass sie ihren wertvollen Goldschmuck zusammensuchte und diesen gegen 21:00 Uhr an der Haustür ihres Hauses an den von den Betrügern geschickten Abholer übergab. Im Anschluss entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Als die hochbetagte Frau sodann später ihre Tochter anrief, um sich nach ihrem Befinden nach der Untersuchungshaft zu erkunden, fiel der Betrug auf und sie meldete sich am Dienstagmorgen bei der Polizei.

Der Abholer wird durch das Opfer wie folgt beschrieben:

- circa 20 Jahre alt - heller Hauttyp - kurze, blonde Haare - gelbes/ helles T-Shirt - akzentfreies Deutsch

Die Kasseler Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen und bittet um Hinweise auf den Abholer. Zeugen, die zur Tatzeit in Gertenbach verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten sich unter 0561/9100, beim Polizeipräsidium Nordhessen, zu melden.

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