Polizei Eschwege

POL-ESW: Polizeistation Hessisch Lichtenau unter neuer Leitung: Mark Toporczissek in Amt eingeführt

Bild-Infos

Download

Eschwege (ots)

Hessisch Lichtenau (Werra-Meißner-Kreis):

Polizeihauptkommissar Mark Toporczissek hat das Amt des Dienststellenleiters der Polizeistation Hessisch Lichtenau übernommen und tritt damit die Nachfolge von Markus Eichenberg an, der in den wohlverdienten Ruhestand versetzt wird. Polizeipräsident Marco Bärtl führte Mark Toporczissek am 26. Juni 2026 offiziell in das neue Amt ein. An der kleinen Feierstunde nahmen auch der Leiter der Abteilung Einsatz, Leitender Kriminaldirektor Rainer Neusüß, der Leiter der Regionalen Kriminalinspektion Werra-Meißner, Karsten Rommel sowie der stellvertretende Leiter der Polizeistation Hessisch Lichtenau, Sebastian Loll teil und wünschten dem neuen Leiter der Dienststelle für seine neue verantwortungsvolle Aufgabe viel Erfolg und stets eine glückliche Hand.

Der 52-jährige Polizeihauptkommissar ist seit mehr als drei Jahrzehnten im Polizeidienst des Landes Hessen tätig. Nach seiner Ausbildung im mittleren Polizeivollzugsdienst war er unter anderem in der Bereitschaftspolizei in Mühlheim/Main und nach dem Aufstieg in den gehobenen Dienst in Kassel sowie anschließend überwiegend im Werra-Meißner-Kreis eingesetzt. Dabei sammelte er umfangreiche Erfahrungen sowohl im Einsatz- und Streifendienst als auch in der Ermittlungsarbeit und zuletzt in der Führungsgruppe der Polizeidirektion Werra-Meißner. Durch seine langjährige Tätigkeit an den Polizeistationen Eschwege und Witzenhausen sowie in verschiedenen Aufgaben- und Führungsbereichen verfügt er über eine hohe fachliche Kompetenz und ist somit dienstlich tief im Werra-Meißner-Kreis verwurzelt.

Mit der Übernahme der Leitung der Polizeistation Hessisch Lichtenau verantwortet Polizeihauptkommissar Toporczissek künftig die polizeilichen Belange von mehr als 18.500 Menschen im rund 140 Quadratkilometer großen Zuständigkeitsbereich der Dienststelle. Ein besonderer Schwerpunkt seiner Arbeit soll die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern, den Kommunen sowie den örtlichen Sicherheits- und Netzwerkpartnern sein.

Mark Toporczissek lebt mit seiner Familie im Werra-Meißner-Kreis und ist Vater von drei Kindern. In seiner Freizeit hält er sich sportlich fit und verbringt seine freie Zeit gerne in der Natur, unter anderem beim Radfahren, Motorradfahren oder Skifahren.

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell