Polizei Eschwege

POL-ESW: Autofahrer muss dunklem Pkw ausweichen und überschlägt sich: Zeugen von Unfallflucht bei Wehretal gesucht

Eschwege (ots)

Wehretal (Werra-Meißner-Kreis):

Die Polizei in Eschwege sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch, dem 24. Juni 2026, auf der L3424 bei Wehretal ereignet hat und bei dem der bislang unbekannte Verursacher vom Unfallort flüchtete. Wie der 56 Jahre alte Fahrer eines Mercedes GLC einer hinzugeeilten Streife der Polizeistation Eschwege gegenüber angab, sei er gegen 9:40 Uhr auf der Landstraße von Wehretal-Langenhain kommend in Richtung Eschwege unterwegs gewesen. Plötzlich sei ihm ein dunkler Pkw entgegengekommen, der teilweise auf seinem Fahrstreifen fuhr. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern habe der Mercedesfahrer daraufhin ausweichen müssen und in der Folge die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, das sich überschlug und schließlich im Straßengraben liegen blieb. Dabei erlitt der 56-Jährige leichte Verletzungen, der Schaden an dem Mercedes beträgt rund 50.000 Euro. Der unbekannte Fahrer des vermutlich mittelgroßen dunklen Kombis, habe seinen Weg fortgesetzt, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Da die bisherigen Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung des Unfallverursachers führten, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Wer den Unfall beobachtet hat oder den Ermittlern der Eschweger Polizei Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 05651-9250 zu melden.

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