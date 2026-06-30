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Polizei Eschwege

POL-ESW: GPS-Technik von zwei Traktoren in Meinhard gestohlen: Polizei bittet um Hinweise auf unbekannte Täter

Eschwege (ots)

Meinhard (Werra-Meißner-Kreis):

Bislang unbekannte Täter hatten es zwischen Samstagabend, 20 Uhr, und Montagmorgen, 8 Uhr, in Meinhard-Jestädt auf die GPS-Technik zweier Traktoren abgesehen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verschafften sich die Täter in dieser Zeit Zutritt zur Scheune eines an der Straße "Am Kirchrain" gelegenen landwirtschaftlichen Betriebes. Nachdem sie die beiden dort abgestellten Traktoren gewaltsam geöffnet hatten, bauten die Diebe die GPS-Technik mitsamt Steuerungsterminal aus und entwendeten diese. Mit der erbeuteten Elektronik im Wert von rund 15.000 Euro ergriffen sie schließlich die Flucht in unbekannte Richtung.

Die Ermittler der Polizei in Eschwege suchen Zeugen, die im Bereich des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten. Hinweise werden unter Tel. 05651-9250 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Daniel Kalus-Nitzbon
Pressesprecher
Tel. 0561-910 1021

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: + 49 561 910 1029
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

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