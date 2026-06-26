Polizei Eschwege

POL-ESW: Mutter und Sohn bei Sturz mit E-Scooter schwer verletzt

Eschwege (ots)

Hessisch-Lichtenau (Werra-Meißner-Kreis):

In Hessisch-Lichtenau-Fürstenhagen sind am gestrigen Donnerstagnachmittag eine 31 Jahre alte Frau und ihr 5-jähriger Sohn mit einem E-Scooter gestürzt und dabei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten berichten, waren beide Personen gegen 14:40 Uhr gemeinsam auf dem Elektroroller von Hessisch-Lichtenau kommend auf der Schulstraße unterwegs. Als die 31-Jährige dann in Höhe des Schützenwegs von der Straße auf den Gehweg fahren wollte, kamen beide zu Fall. Die Frau und ihr Sohn wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

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