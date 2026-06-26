PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Eschwege

POL-ESW: Mutter und Sohn bei Sturz mit E-Scooter schwer verletzt

Eschwege (ots)

Hessisch-Lichtenau (Werra-Meißner-Kreis):

In Hessisch-Lichtenau-Fürstenhagen sind am gestrigen Donnerstagnachmittag eine 31 Jahre alte Frau und ihr 5-jähriger Sohn mit einem E-Scooter gestürzt und dabei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten berichten, waren beide Personen gegen 14:40 Uhr gemeinsam auf dem Elektroroller von Hessisch-Lichtenau kommend auf der Schulstraße unterwegs. Als die 31-Jährige dann in Höhe des Schützenwegs von der Straße auf den Gehweg fahren wollte, kamen beide zu Fall. Die Frau und ihr Sohn wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Daniel Kalus-Nitzbon
Pressesprecher
Tel. 0561-910 1021

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: + 49 561 910 1029
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Alle Meldungen Alle
  • 23.06.2026 – 12:03

    POL-ESW: Kupferkabel aus Kieswerk gestohlen: Kriminalpolizei sucht Zeugen bei Eschwege

    Eschwege (ots) - Eschwege (Werra-Meißner-Kreis): Bislang unbekannte Diebe haben in der Nacht zu Samstag ihr Unwesen auf dem Gelände eines stillgelegten Kieswerks bei Eschwege-Niederhone getrieben. Nachdem sie eine Zufahrtsschranke aufgebrochen und sich so Zutritt zu dem umzäunten Gelände verschafft hatten, hebelten sie gewaltsam mehrere Türen verschiedener ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 14:12

    POL-ESW: Hoher Sachschaden - keine Beute: Zeugen von Einbruch in Eschwege gesucht

    Eschwege (ots) - Eschwege (Werra-Meißner-Kreis): In Eschwege machten Einbrecher in der Nacht auf den gestrigen Sonntag zwar keine Beute, verursachten durch ihr rabiates Vorgehen jedoch einen Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Zwischen Samstag, 21:00 Uhr und Sonntag, 7:30 Uhr, begaben sich die Unbekannten zu einer Gewerbehalle in der Fuldaer Straße und öffneten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren