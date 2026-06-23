Polizei Eschwege

POL-ESW: Kupferkabel aus Kieswerk gestohlen: Kriminalpolizei sucht Zeugen bei Eschwege

Eschwege (ots)

Eschwege (Werra-Meißner-Kreis):

Bislang unbekannte Diebe haben in der Nacht zu Samstag ihr Unwesen auf dem Gelände eines stillgelegten Kieswerks bei Eschwege-Niederhone getrieben. Nachdem sie eine Zufahrtsschranke aufgebrochen und sich so Zutritt zu dem umzäunten Gelände verschafft hatten, hebelten sie gewaltsam mehrere Türen verschiedener Gebäudeteile und Container auf. Anschließend durchtrennten sie die Kupferkabel und entwendeten diese, ebenso wie mehrere verbaute Schaltanlagen. Der durch das brachiale Vorgehen der Täter verursachte Sachschaden von rund 10.000 Euro ist dabei etwa doppelt so hoch wie der Wert der Beute. Wann genau sich die Tat zwischen Freitag, 23 Uhr und Samstag, 6 Uhr, ereignete, ist bislang unklar. Vermutlich nutzten die Täter zum Abtransport der Beute ein größeres Fahrzeug.

Wer Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht hat oder Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Eschwege unter Tel. 05651-9250 zu melden.

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