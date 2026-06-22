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Polizei Eschwege

POL-ESW: Hoher Sachschaden - keine Beute: Zeugen von Einbruch in Eschwege gesucht

Eschwege (ots)

Eschwege (Werra-Meißner-Kreis):

In Eschwege machten Einbrecher in der Nacht auf den gestrigen Sonntag zwar keine Beute, verursachten durch ihr rabiates Vorgehen jedoch einen Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Zwischen Samstag, 21:00 Uhr und Sonntag, 7:30 Uhr, begaben sich die Unbekannten zu einer Gewerbehalle in der Fuldaer Straße und öffneten gewaltsam ein Rolltor. In der Folge brachen sie mehrere Spinde mit einem Hebelwerkzeug auf und durchsuchten diese. Schließlich flüchteten die Täter ohne Beute in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei in Eschwege bittet Zeugen, die in der Nacht zu Sonntag verdächtige Personen und Fahrzeuge im Bereich der Fuldaer Straße beobachtet haben, sich unter Tel. 05651-9250 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Kalus-Nitzbon
Pressesprecher
Tel. 0561-910 1021

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: + 49 561 910 1029
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

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