Polizei Eschwege

POL-ESW: Hoher Sachschaden - keine Beute: Zeugen von Einbruch in Eschwege gesucht

Eschwege (ots)

Eschwege (Werra-Meißner-Kreis):

In Eschwege machten Einbrecher in der Nacht auf den gestrigen Sonntag zwar keine Beute, verursachten durch ihr rabiates Vorgehen jedoch einen Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Zwischen Samstag, 21:00 Uhr und Sonntag, 7:30 Uhr, begaben sich die Unbekannten zu einer Gewerbehalle in der Fuldaer Straße und öffneten gewaltsam ein Rolltor. In der Folge brachen sie mehrere Spinde mit einem Hebelwerkzeug auf und durchsuchten diese. Schließlich flüchteten die Täter ohne Beute in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei in Eschwege bittet Zeugen, die in der Nacht zu Sonntag verdächtige Personen und Fahrzeuge im Bereich der Fuldaer Straße beobachtet haben, sich unter Tel. 05651-9250 zu melden.

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