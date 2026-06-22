Polizei Eschwege

POL-ESW: Nach Unfallflucht auf B400 bei Sontra: Zeuge gesucht, der Handynummer hinterließ

Eschwege (ots)

Sontra (Werra-Meißner-Kreis):

Am Mittwoch, den 17. Juni 2026, kam es auf der B 400 bei Sontra-Ulfen zu einem Verkehrsunfall, bei dem der bislang unbekannte Verursacher vom Unfallort flüchtete. Wie die Fahrerin eines Sattelzuges den eingesetzten Beamten der Polizeistation Sontra gegenüber angab, war sie gegen 17:25 Uhr auf der Bundesstraße von Ulfen kommend in Richtung Wölfterode unterwegs. Dabei sei ein entgegenkommender, grüner Kipplaster mit BTF-Kennzeichen und einem schwarzen "A" auf weißem Grund als Abfallkennzeichnung auf dem Fahrzeug so weit mittig gefahren, dass die Außenspiegel zusammenstießen und beschädigt wurden. Anschließend habe der Fahrer des Kipplasters seinen Weg fortgesetzt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Fahrerin des Sattelzuges hielt daraufhin zunächst an, woraufhin sie von einem Zeugen des Unfalls angesprochen wurde. Der Mann habe ihr gegenüber angegeben, den Unfall möglicherweise mit seiner Dashcam aufgezeichnet zu haben. Beim Aufschreiben seiner Handynummer scheint jedoch ein Fehler unterlaufen zu sein, denn die notierte Telefonnummer ist nicht vergeben. Die Polizei in Sontra bittet daher den Zeugen mit der Dashcam-Aufnahme sowie weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher geben können, sich unter Tel. 05653-97660 zu melden.

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