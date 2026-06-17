Polizei Eschwege

POL-ESW: 35-jähriger Autofahrer bei Verkehrsunfall nahe Waldkappel lebensgefährlich verletzt

Eschwege (ots)

Waldkappel (Werra-Meißner-Kreis):

Bei einem Verkehrsunfall auf der L 3334 bei Waldkappel ist am gestrigen Dienstagabend ein Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Ersten Zeugenaussagen zufolge war der 35 Jahre alte Mann aus dem Werra-Meißner-Kreis gegen 19:15 Uhr auf der Landesstraße von Hessisch-Lichtenau kommend in Richtung Eschwege unterwegs. Dabei streifte er offenbar aus noch unbekannten Gründen zunächst einen 40-jährigen Radfahrer, der in derselben Fahrtrichtung unterwegs war. Dieser kam zu Fall, zog sich dabei aber glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Anschließend verlor der 35-Jährige die Kontrolle über seinen Peugeot, kam damit von der Fahrbahn ab und überschlug sich, bis der Pkw an einer Baumreihe liegen blieb. Der Autofahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Wegen der Unfallaufnahme- und Bergungsmaßnahmen musste die Landesstraße im Bereich der Unfallstelle bis etwa 22:30 Uhr gesperrt bleiben. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

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