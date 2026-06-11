Polizei Eschwege

POL-ESW: 150 Meter Starkstromkabel von Baustelle gestohlen und Bagger beschädigt: Zeugen in Bad Sooden-Allendorf gesucht

Eschwege (ots)

Bad Sooden-Allendorf (Werra-Meißner-Kreis):

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht auf den gestrigen Mittwoch auf einer Baustelle in Bad Sooden-Allendorf ihr Unwesen getrieben, wo sie ein 150 Meter langes Starkstromkabel entwendeten und einen Bagger beschädigten. Insgesamt entstand so ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Wie die am Tatort zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten der Polizeistation Eschwege berichten, hatte sich die Tat zwischen Dienstag, 17:30 Uhr und dem gestrigen Mittwoch, 7:30 Uhr, ereignet. Die Täter betraten während dieser Zeit die in der Bahnhofstraße, nahe der Werrabrücke gelegene Baustelle und brachen einen Baustromverteilerkasten auf. Anschließend entwendeten sie das an einem Brückengeländer verlegte Kabel und beschädigten auf bislang unbekannte Weise die Frontscheibe eines abgestellten Baggers.

Wer der Polizei in Eschwege Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben kann oder in der Nacht auf den gestrigen Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Tel. 05651-9250 zu melden.

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