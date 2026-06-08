Polizei Eschwege

POL-ESW: Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in Wehretal-Reichensachsen: Unbeteiligte durch Reizgas verletzt

Eschwege (ots)

Wehretal (Werra-Meißner-Kreis):

Auf einem Fest in Wehretal-Reichensachsen kam es am späten Freitagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Einer von ihnen versuchte dabei, seinen Kontrahenten mit einem Reizgas anzugreifen, verfehlte ihn jedoch und traf stattdessen zwei Unbeteiligte. Die Streitenden, zwei 24 und 41 Jahre alte Männer aus Eschwege, konnten kurz nach der Tat festgenommen werden. Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.

Wie die am Tatort eingesetzten Beamten der Polizeistation Eschwege berichten, waren die beiden Männer gegen 23 Uhr im Bereich des Rathauses aufeinandergetroffen und aus noch unbekannten Gründen in Streit geraten. Laut dem 24-Jährigen soll der 41-Jährige dabei ein Messer in der Hand gehabt haben. Bei dem Versuch, sich mit einem Reizgas zu Wehr zu setzen, sprühte der 24-Jährige dieses dann offenbar unbeabsichtigt in Richtung einer 47-jährigen Frau und eines 44-jährigen Mannes. Beide erlitten Reizungen der Atemwege, mussten aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 24-Jährige und sein 41 Jahre alter Kontrahent flüchteten zunächst in verschiedene Richtungen vom Tatort, konnten aber wenig später von hinzugeeilten Polizeistreifen festgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 24-Jährigen einen Wert von über 2,1 Promille und bei dem 41-Jährigen von fast 0,3 Promille. Für die weiteren Maßnahmen mussten beide die Beamten auf die Dienststelle begleiten, die Ermittlungen dauern an.

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