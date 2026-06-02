Polizei Eschwege

POL-ESW: Wegen Pfandflaschen im Wert von 18,55 Euro: Dieb wehrt sich gegen Festnahme

Eschwege (ots)

Witzenhausen (Werra-Meißner-Kreis):

Wegen Pfandflaschen im Wert von 18,55 Euro hat sich ein Dieb am heutigen Dienstagmorgen in Witzenhausen gegen die Festnahme durch die Polizei gewehrt und dabei zwei Beamte leicht verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten Zeugen von der gegenüberliegenden Seite der Werra gegen 8:45 Uhr einen Mann beobachtet, der im Außenbereich eines noch geschlossenen Biergartens am Werraufer Pfandflaschen klaute und in einen Trolley lud. Sofort nahm einer der Zeugen die Verfolgung des flüchtenden Diebes auf und alarmierte gleichzeitig die Polizei. Dank seiner Standortmeldungen und der detaillierten Täterbeschreibung klickten nur wenige Minuten später auf einem Supermarktparkplatz im Bornemannweg die Handschellen für den Tatverdächtigen. Gegen die Festnahme setzte sich der 46-Jährige körperlich zur Wehr, wobei zwei Polizisten und auch der Festgenommene selbst leicht verletzt wurden. Die gestohlenen Pfandflaschen hatte der Mann aus Witzenhausen bereits in dem Geschäft eingelöst, denn bei ihm wurden drei Pfandbons im Wert von 18,55 Euro gefunden und sichergestellt. Nach den polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle entnahm ein Arzt im Krankenhaus eine Blutprobe bei dem 46-Jährigen, der eigenen Angaben nach unter Drogeneinfluss stand. Gegen ihn wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Diebstahls geringwertiger Sachen ermittelt.

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