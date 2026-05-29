Polizei Eschwege

POL-ESW: Dank anderem Autofahrer: Gefährliche Drogenfahrt bei Sontra gestoppt; 30-Jähriger festgenommen

Eschwege (ots)

Werra-Meißner-Kreis / Landkreis Kassel:

Dank der Mitteilung eines anderen Verkehrsteilnehmers konnte eine Streife der Polizeistation Sontra am gestrigen Donnerstagabend einen unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer aus dem Verkehr ziehen, bevor jemand bei der gefährlichen Fahrt zu schaden kam. Der Zeuge hatte gegen 22 Uhr den Notruf 110 der Polizei gewählt, weil ein Hyundai auf der Bundesstraße 7 zwischen Kaufungen und Helsa starke Schlangenlinien fuhr und immer wieder in den Gegenverkehr geriet. Dabei mussten entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen, um nicht frontal mit dem Hyundai zusammenzustoßen. Der Zeuge folgte dem offenbar berauschten Fahrer und gab fortwährend dessen Standort an die Polizei durch. Dieser fuhr mit hohem Tempo weiter auf die Autobahn 44, wo er mehrmals die Schutzplanke streifte. Die Beamten konnten den 30 Jahre alten Fahrer schließlich bei der Fahndung nahe Sontra stoppen. Ein Drogenvortest zeigte dann den Grund für die unsichere und gefährliche Fahrweise und reagierte positiv auf Kokain sowie Opiate. Der Mann aus Chemnitz musste die Beamten daraufhin für eine Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten. Gegen ihn wird nun wegen der Drogenfahrt, Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

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