Polizei Eschwege

POL-ESW: Zweiradkontrollen zur Steigerung der Verkehrssicherheit: Berauschter E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Eschwege (ots)

Hessisch Lichtenau und Großalmerode (Werra-Meißner-Kreis):

Beamte der Polizeistation Hessisch Lichtenau haben in der Nacht auf den heutigen Donnerstag mobile Verkehrskontrollen zur Steigerung der Verkehrssicherheit in Hessisch Lichtenau und Großalmerode durchgeführt und dabei mehrere Motorräder und E-Scooter kontrolliert. Gegen 20:45 Uhr kontrollierten die Polizisten einen 30 Jahre alten Mann aus dem Werra-Meißner-Kreis, der in der Heinrichstraße in Hessisch Lichtenau mit seinem E-Scooter unterwegs war. Nachdem die Beamten bei ihm Anzeichen für einen vorausgegangenen Drogenkonsum festgestellt hatten, bestätigte ein Drogenvortest ihren Verdacht und reagierte positiv auf den Wirkstoff THC im Urin des Mannes. Der 30-Jährige musste die Beamten daraufhin für eine Blutentnahme durch einen Arzt zur Feststellung der genauen Betäubungsmittelkonzentration auf die Dienststelle begleiten und sich nun wegen der Drogenfahrt verantworten. Darüber hinaus wurden zwei Ordnungswidrigkeiten durch die eingesetzten Beamten festgestellt und geahndet. Ein Großteil der angehaltenen Fahrer begrüßte die Kontrollen der Polizei, die auch weiterhin fortgesetzt werden.

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell