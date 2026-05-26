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Polizei Eschwege

POL-ESW: 3.000 Euro Schaden an geparktem Seat angerichtet: Zeugen nach Unfallflucht in Witzenhausen gesucht

Eschwege (ots)

Witzenhausen (Werra-Meißner-Kreis):

Einen Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro an einem geparkten grauen Seat Leon hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Pfingstwochenende in der Oberen Mühlstraße in Witzenhausen angerichtet. Der Pkw hatte in der Zeit zwischen Samstagmorgen, 10:00 Uhr, und dem gestrigen Pfingstmontag, 9:30 Uhr, vor einer Bäckerei gestanden. In diesem Zeitraum stieß der unbekannte Verursacher vermutlich beim Rangieren gegen die Frontschürze des Pkw. Da der unbekannte Fahrer anschließend von der Unfallstelle flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern, wendet sich die Polizei nun mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit. Passanten hatten am gestrigen Montagmorgen ein Einparkmanöver am Unfallort beobachtet und einen Hinweis auf einen Kia als möglichen Verursacher gegeben. Dieser scheidet jedoch nach den bisherigen Ermittlungen der eingesetzten Polizisten als Unfallverursacher aus.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Witzenhausen unter Tel. 05542-93040 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake
Pressesprecherin
Tel. 0561-910 1020

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: + 49 561 910 1029
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

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