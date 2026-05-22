Polizei Eschwege

POL-ESW: Nach Raub in Discounter in Eschwege: Verfolgende Kundin als Zeugin gesucht

Eschwege (ots)

Eschwege (Werra-Meißner-Kreis):

Am gestrigen Donnerstagmittag kam es zu einem Raub in einem Discounter in der Heubergstraße durch einen bislang unbekannten Täter. Die Kripo Eschwege sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den geflüchteten Räuber geben können. Weiterhelfen könnte insbesondere eine Kundin des Geschäfts, die dem Marktleiter bei der Verfolgung des Täters geholfen hat.

Wie die aufnehmenden Beamten der Polizeistation Eschwege berichten, ereignet sich die Tat in dem Discounter gegen 12:30 Uhr. Zu dieser Zeit bezahlte ein Kunde des Geschäfts seine Waren. Als die Kassiererin die Kasse öffnete, schlug der Täter, der sich vorher in unmittelbarer Nähe aufgehalten hatte, der Frau gegen die linke Körperseite. Anschließend griff er in die Kasse, entnahm mehrere Geldscheine und flüchtete aus dem Geschäft. Der Marktleiter, der auf dem Raub aufmerksam geworden war, nahm sofort die Verfolgung des Mannes auf, der schließlich in der Heubergstraße, Ecke Südring, auf ein Fahrrad stieg und in Richtung der Kirche in der Parkanlage am Heuberg davonfuhr. Dort verliert sich die Spur des Täters, der folgendermaßen beschrieben wird:

- 25 bis 30 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, schwarz maskiert, normale Statur, dunklerer Teint, schwarzer Pullover mit Kapuze auf dem Kopf, graue Hose, schwarze Turnschuhe, flüchtete mit einem älteren Damen-Tourenfahrrad.

Die Kundin, die dem Marktleiter half den Täter zu verfolgen sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Eschwege unter Tel. 05651-9250 zu melden.

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