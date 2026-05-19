PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Eschwege

POL-ESW: Polizei zieht in Witzenhausen zwei Fahrer unter Drogeneinfluss in zwei Stunden aus dem Verkehr

Eschwege (ots)

Witzenhausen (Werra-Meißner-Kreis):

Am gestrigen Montagnachmittag haben Beamte der Polizeistation Witzenhausen innerhalb von nur zwei Stunden zwei berauschte Verkehrsteilnehmer gestoppt, bevor jemand zu Schaden kam. Gegen 15:15 Uhr kontrollierte die Streife in der Straße "An der Bohlenbrücke" einen 41-jährigen Radfahrer. Während der Kontrolle ergaben sich bei ihm Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum, ein daraufhin durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC im Urin des Mannes. Zur Bestimmung der genauen Drogenkonzentration wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe abgenommen. Weniger als zwei Stunden später kontrollierten die Beamten nahezu an derselben Örtlichkeit einen Opel. Auch bei dem 47-jährigen Fahrer stellten die Polizisten Anzeichen für einen vorausgegangenen Rauschgiftkonsum fest. Ein Vortest bestätigte den Verdacht, sodass auch bei ihm eine Blutentnahme veranlasst wurde. Beide Männer durften ihre Fahrt nicht mehr fortsetzen uns müssen sich nun wegen Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten.

Rückfragen bitte an:

Daniel Kalus-Nitzbon
Pressesprecher
Tel. 0561-910 1021

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: + 49 561 910 1029
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Alle Meldungen Alle
  • 15.05.2026 – 11:30

    POL-ESW: Nach Körperverletzung: 21-Jähriger greift Polizeibeamtin an und verletzt sie

    Eschwege (ots) - Hessisch-Lichtenau (Werra-Meißner-Kreis): Ein unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehender 21-Jähriger hat am Mittwochabend in Hessisch-Lichtenau erst zwei andere Männer geschlagen und gebissen und anschließend eine Polizeibeamtin angegriffen. Die Polizistin verlor kurzzeitig das Bewusstsein und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus ...

    mehr
  • 13.05.2026 – 12:47

    POL-ESW: Mehr als 30 Hakenkreuze in Witzenhausen: Kriminalpolizei sucht Zeugen

    Eschwege (ots) - Witzenhausen (Landkreis Kassel): Am gestrigen Dienstagnachmittag wurden der Polizei zahlreiche Farbschmierereien in Witzenhausen mitgeteilt. Wie eine am Tatort eingesetzte Streife der Polizeistation Witzenhausen berichtet, stellten die Beamten entlang der Straße "Auf der Mühlengelster" insgesamt 33 Hakenkreuze auf mehreren Garagentoren, zwei ...

    mehr
  • 12.05.2026 – 11:53

    POL-ESW: Hoher Schaden bei Unfall zwischen Pkw und Streifenwagen auf Einsatzfahrt in Eschwege

    Eschwege (ots) - Eschwege (Werra-Meißner-Kreis): Mit einem hohen Schaden, aber zum Glück ohne Verletzte, ging am gestrigen Montagabend um 22:15 Uhr ein Unfall zwischen einem Mitsubishi und einem Streifenwagen in der Augustastraße in Eschwege aus. Wie die aufnehmenden Beamten der Polizeistation Eschwege berichten, befand sich die am Unfall beteiligte Streife der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren