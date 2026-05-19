Polizei Eschwege

POL-ESW: Polizei zieht in Witzenhausen zwei Fahrer unter Drogeneinfluss in zwei Stunden aus dem Verkehr

Eschwege (ots)

Witzenhausen (Werra-Meißner-Kreis):

Am gestrigen Montagnachmittag haben Beamte der Polizeistation Witzenhausen innerhalb von nur zwei Stunden zwei berauschte Verkehrsteilnehmer gestoppt, bevor jemand zu Schaden kam. Gegen 15:15 Uhr kontrollierte die Streife in der Straße "An der Bohlenbrücke" einen 41-jährigen Radfahrer. Während der Kontrolle ergaben sich bei ihm Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum, ein daraufhin durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC im Urin des Mannes. Zur Bestimmung der genauen Drogenkonzentration wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe abgenommen. Weniger als zwei Stunden später kontrollierten die Beamten nahezu an derselben Örtlichkeit einen Opel. Auch bei dem 47-jährigen Fahrer stellten die Polizisten Anzeichen für einen vorausgegangenen Rauschgiftkonsum fest. Ein Vortest bestätigte den Verdacht, sodass auch bei ihm eine Blutentnahme veranlasst wurde. Beide Männer durften ihre Fahrt nicht mehr fortsetzen uns müssen sich nun wegen Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten.

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