Polizei Eschwege

POL-ESW: Größerer Polizeieinsatz nach Körperverletzung am Werratalsee

Eschwege (ots)

Eschwege (Werra-Meißner-Kreis):

Am gestrigen Mittwochnachmittag kam es am Werratalsee bei Eschwege zu einem Einsatz für Polizei und Rettungsdienst. Dort war gegen 17:15 Uhr eine Körperverletzung gemeldet worden, bei der ersten Mitteilungen auch Passanten eingeschritten waren. Mehrere daraufhin zum Tatort geeilte Streifen trafen im Bereich eines Basketballplatzes auf insgesamt fünf Jugendliche, die alle im Werra-Meißner-Kreis wohnen und offenbar miteinander bekannt sind. Zwei 16 und 17 Jahre alte Jugendliche wiesen Verletzungen auf, weshalb beide mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben von Zeugen sollen drei 16-Jährige den 17-Jährigen im Verlauf eines Streits angegriffen und durch Schläge und Tritte verletzt zu haben. Der 16-Jährige, der seinem Freund offenbar zur Hilfe kam, soll dabei ebenfalls angegriffen worden sein. Die drei 16-Jährigen wurden festgenommen und mussten die Beamten für die weiteren Maßnahmen auf die Dienststelle begleiten. Sie müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Die Ermittlungen dauern an, hierbei wird geprüft, ob möglicherweise auch ein Schlagring zum Einsatz kam.

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