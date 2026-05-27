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Polizei Eschwege

POL-ESW: Nächtlicher Einbruch in Firma in Waldkappel: Zeugenhinweise auf zwei unbekannte Täter erbeten

Eschwege (ots)

Waldkappel (Werra-Meißner-Kreis):

Zwei bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum gestrigen Dienstag in eine Firma in Waldkappel-Bischhausen eingebrochen und haben dort Bargeld sowie eine Kasse erbeutet. Wie die am gestrigen Morgen zu dem Landmaschinenhändler im Steinweg gerufene Streife der Polizeistation Eschwege berichtet, zeigte sich bei der Auswertung von Aufzeichnungen einer Überwachungskamera, dass der Einbruch in der Nacht gegen 4:15 Uhr stattgefunden hatte. Die Täter hatten sich über eine aufgehebelte Feuerschutztür gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum verschafft, wo sie sich in sämtlichen Räumen auf die Suche nach Wertsachen machten. Mit einer Registrierkasse samt Geld sowie dem Inhalt einer Kaffeekasse flüchteten die beiden von der Kamera erfassten Einbrecher im Anschluss nach draußen und weiter in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kripo Eschwege geführt. Zeugen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag im Bereich des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 05651-9250 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake
Pressesprecherin
Tel. 0561-910 1020

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: + 49 561 910 1029
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

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