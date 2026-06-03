Polizei Eschwege

POL-ESW: Nach Diebstahl aus aufgebrochenem Spind: Ortung führt zur Festnahme von drei Tatverdächtigen

Eschwege (ots)

Bad Sooden-Allendorf und Eschwege (Werra-Meißner-Kreis):

Zu einem schnellen Fahndungserfolg und zur Festnahme von drei Tatverdächtigen hat am gestrigen Dienstagabend die Ortung einer gestohlenen Geldbörse geführt. Ein 36-jähriger Mann aus Kassel hatte die Polizei gegen 21:30 Uhr in ein Thermalbad in Bad Sooden-Allendorf gerufen, nachdem er festgestellt hatte, dass sein Spind aufgebrochen und das Portemonnaie gestohlen worden war. Da der Bestohlene die Geldbörse anhand eines darin versteckten Trackers lokalisieren konnte, nahm eine weitere Streife der Polizeistation Eschwege sofort die Fahndung auf. Dank des Ortungssignals, das unverändert blieb, klickten bereits eine halbe Stunde später in Eschwege die Handschellen für drei Tatverdächtige, als sie ein Schnellrestaurant verließen und in ihr Auto einsteigen wollten. Dort fanden die Polizisten auch das gestohlene, aber bereits geleerte Portemonnaie des Kasselers und stellten es sicher. Ob das Geld bereits durch die drei Tatverdächtigen im Alter von 26 und 29 Jahren, alle aus Essen, an einer Tankstelle ausgegeben worden war, konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Die drei Festgenommenen wurden für die weiteren Maßnahmen auf die Dienststelle gebracht. Zu den Tatvorwürfen machten die Männer keine Angaben. Die Ermittlungen gegen sie dauern an.

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