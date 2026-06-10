Polizei Eschwege

POL-ESW: Gelenkwellen von landwirtschaftlichen Maschinen gestohlen: Polizei sucht Zeugen in Sontra-Breitau

Eschwege (ots)

Sontra (Werra-Meißner-Kreis):

Bislang unbekannte Täter haben in Sontra-Breitau drei Gelenkwellen von landwirtschaftlichen Maschinen im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten der Polizeistation Sontra berichten, ereignete sich die Tat zwischen Freitag, 19 Uhr und dem gestrigen Dienstag, 11:30 Uhr, auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs im Kromenweg. Dort begaben sich die Diebe zu drei vor einem Kuhstall abgestellten Anbaumaschinen und bauten die gelben, jeweils etwa einen Meter langen Gelenkwellen aus, welche der Kraftübertragung vom Traktor zum Anhänger dienen. Aufgrund des Gewichts ist davon auszugehen, dass die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport ihrer Beute nutzten.

Zeugen, die während der Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Kromenwegs beobachtet haben oder den Ermittlern anderweitig Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 05653-97660 bei der Polizei in Sontra zu melden.

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