Polizei Eschwege

POL-ESW: 16-jähriger Fahrer von Kleinkraftrad bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt; Autofahrer mutmaßlich unter Drogeneinfluss

Eschwege (ots)

Eschwege (Werra-Meißner-Kreis):

Beim Zusammenstoß mit einem Pkw ist der 16 Jahre alte Fahrer eines Kleinkraftrades am gestrigen Montagnachmittag in Eschwege schwer verletzt worden. Ersten Zeugenaussagen zufolge, war der in Eschwege wohnhafte 16-Jährige auf seinem motorisierten Zweirad gegen 16 Uhr in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Richtung Stadtbahnhof unterwegs. Vor ihm fuhr zu dieser Zeit ein 21-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw und beabsichtigte offenbar, an der Kreuzung mit der Goethestraße und der Moritz-Werner-Straße zu wenden. Dazu soll der 21-Jährige erst nach rechts in die Goethestraße und dann nach links in einem Bogen über den Kreuzungsbereich gefahren sein. Dabei kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Kleinkraftrad des 16-Jährigen, der anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Bei dem Fahrer des Seat reagierte ein Drogenvortest positiv auf die Wirkstoffe THC und Amphetamin in dessen Urin, eine Blutentnahme und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Straßenverkehrsgefährdung waren die Folge. Die Ermittlungen dauern an.

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