Polizei Eschwege

POL-ESW: Präventionsaktion: Polizei codierte Fahrräder beim Sommerfest in Großalmerode

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Eschwege (ots)

Großalmerode: Die Polizei blickt auf eine gelungene Präventionsaktion am vergangenen Samstag im Rahmen des diesjährigen Sommerfestes in Großalmerode zurück. Polizeihauptkommissarin Undine Mench, die "Schutzfrau vor Ort" der örtlich zuständigen Polizeistation Hessisch Lichtenau, sowie ihr Kollege Polizeihauptkommissar Marco Hahn, Schutzmann vor Ort aus Eschwege, codierten vor Ort zahlreiche Fahrräder und E-Bikes kostenlos mit einer individuellen, personalisierten Nummer. Durch diese unübersehbare Kennzeichnung wird der Weiterverkauf gestohlener Räder massiv erschwert, was potenzielle Diebe effektiv abschreckt. Neben dem Diebstahlschutz nutzten die Bürgerinnen und Bürger den Tag intensiv für persönliche Gespräche mit ihren lokalen Schutzleuten und informierten sich über verschiedenen Präventionsthemen. Tipps der Polizei zum Schutz vor Fahrraddieben findet man auch im Internet unter https://www.polizei.hessen.de/praevention/gemeinsam-sicher-in-hessen/sicher-vor-diebstahl-und-einbruch/gemeinsam-sicher-in-hessen

Die Stadt Großalmerode ist seit 2021 gemeinsam mit Hessisch Lichtenau und Waldkappel als erste "KOMPASSregion" Teil der Sicherheitsinitiative KOMPASS des Landes Hessen und setzt sich dadurch besonders für die Sicherheit ihrer Bürgerinnen und Bürger ein. (Mehr Infos in der Pressemeldung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44151/6168005)

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