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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Diebstahl aus Baustellencontainer

Niefern-Öschelbronn (ots)

Am Wochenende sind aus einem Baucontainer bei der Großbaustelle Enztalquerung an der Autobahn 8 zahlreiche elektrische Bauwerkzeuge entwendet worden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde durch bislang unbekannte Täterschaft zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen ein am Container angebrachtes Schloss aufgebrochen. Darin befindliche Werkzeuge wurden durch den oder die Täter mitgenommen. Der durch den Diebstahl entstandene Schaden wird auf 12.500 Euro geschätzt.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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