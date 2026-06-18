Polizei Eschwege

POL-ESW: Stahlseil von Sicherheitsbarriere über Fahrbahn gespannt: Quadfahrer und Sozius teils schwer verletzt; Polizei sucht Zeugen in Eschwege

Eschwege (ots)

Eschwege (Werra-Meißner-Kreis):

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht auf den heutigen Donnerstag das Stahlseil einer Fahrzeug-Sicherheitsbarriere über die Fahrbahn einer Straße in Eschwege gespannt. Der Fahrer eines Quads kollidierte daraufhin mit dem Seil, wobei er leichte und sein Mitfahrer schwere Verletzungen erlitten, die glücklicherweise nicht lebensbedrohlich sind. Die Polizei in Eschwege ermittelt nun unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Der Verkehrsunfall hatte sich gegen 23:40 Uhr ereignet, wie die eingesetzten Beamten der Polizeistation Eschwege berichten. Der 58-jährige Quadfahrer aus dem Werra-Meißner-Kreis war zu dieser Zeit in der "Breite Straße" in Richtung Hospitalplatz unterwegs. Dabei übersah er in der Dunkelheit das zwischen den für ein anstehendes Volksfest aufgestellten Betonblöcken unberechtigterweise gespannte Stahlseil und kollidierte in Höhe der Fahrzeugfront damit. Sowohl der 58-Jährige als auch sein 67 Jahre alter Sozius, der nach aktuellem Ermittlungsstand keinen Helm trug, wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Da ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer einen Wert von rund 1,2 Promille ergab, wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wurde das Stahlseil zwischen 21:00 Uhr und 23:40 Uhr aufgespannt. Zeugen, die Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 05651-9250 bei der Polizei in Eschwege zu melden.

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