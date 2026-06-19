Polizei Eschwege

POL-ESW: Geparkten Peugeot gestreift und vom Unfallort geflüchtet: Polizei sucht Zeugen in Eschwege

Eschwege (ots)

Eschwege (Landkreis Kassel):

Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am gestrigen Donnerstagnachmittag in Eschwege ereignet haben soll und bei dem der bislang unbekannte Verursacher flüchtete, suchen derzeit die Ermittler der Polizeistation Eschwege. Wie die Besitzerin eines weißen Peugeot 2008 auf der Dienststelle zur Anzeige brachte, hatte sie ihren Pkw gegen 15 Uhr vor einer Apotheke in der Max-Woelm-Straße in einer Parkbucht parallel zur Fahrbahn abgestellt. Als sie gegen 16:10 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug zurückgekehrt sei, habe sie einen Schaden an der vorderen linken Ecke feststellen müssen. Offenbar hatte ein anderer Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug den Peugeot gestreift und war anschließend davongefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro zu kümmern.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 05651-9250 bei der Polizeistation Eschwege zu melden.

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