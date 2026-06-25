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Polizei Eschwege

POL-ESW: Drei Leichtverletzte bei Zusammenstoß von Motorrad und Motorroller nahe Hessisch-Lichtenau

Eschwege (ots)

Hessisch-Lichtenau (Werra-Meißner-Kreis):

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Motorroller sind am gestrigen Mittwochnachmittag bei Hessisch-Lichtenau-Hausen insgesamt drei Menschen leicht verletzt worden. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeistation Hessisch-Lichtenau berichten, war der 77-jährige Fahrer eines Motorrollers gegen 16:45 Uhr auf der Landesstraße 3241, vom Meißner-Plateau kommend in Richtung Velmeden unterwegs. Als er dann nach links in die Straße "Zum Spielberg" einbog, kam es zum Zusammenstoß mit einem auf der Landstraße entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 77-Jährige aus dem Landkreis Kassel wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 45 Jahre alte Motorradfahrer und seine 36-jährige Sozia, die beide im Werra-Meißner-Kreis wohnen, wurden am Unfallort durch die Rettungskräfte versorgt. Die beiden Zweiräder waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden beträgt rund 4.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Daniel Kalus-Nitzbon
Pressesprecher
Tel. 0561-910 1021

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: + 49 561 910 1029
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

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