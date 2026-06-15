Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher in Auto-Werkstatt

Räuberischer Diebstahl am Supermarkt

Lüdenscheid (ots)

Bisher unbekannte Täter drangen zwischen Samstagnachmittag und Sonntagfrüh in eine Werkstatt an der Altenaer Straße ein. Hierfür schlugen sie eine Fensterscheibe ein. Aus dem Geschäft entwendeten sie mehrere Fahrzeugschlüssel und fuhren vermutlich mit einem dort abgestellten BMW davon. Das Fahrzeug konnte am Sonntagvormittag an der Hochstraße wieder aufgefunden werden. Die Polizei hat Ermittlungen u.a. wegen Einbruchdiebstahls aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen.

Eine 29-jährige Frau aus Lüdenscheid soll Samstagnachmittag versucht haben, Lebensmittel aus einem Supermarkt an der Kölner Straße zu stehlen. Als ein Angestellter sie entdeckte, soll diese um sich geschlagen und ihren Entdecker beleidigt haben. Die Tatverdächtige rannte davon. Der Zeuge nahm die Verfolgung auf und rief die Polizei. Gegen die Frau wird nun u.a. wegen versuchten räuberischen Diebstahls und Beleidigung ermittelt. (dill)

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