Polizei Eschwege

POL-ESW: Transporter und Linienbus bei mutmaßlicher Brandstiftung teils stark beschädigt: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Eschwege (ots)

Eschwege (Werra-Meißner-Kreis):

Gleich zweimal wurden Feuerwehr und Polizei in der Nacht auf den heutigen Dienstag zu Fahrzeugbränden in Eschwege gerufen, die nach aktuellem Ermittlungsstand vorsätzlich gelegt wurden und auf das Konto derselben bislang unbekannten Täter gehen könnten. Die Ermittler der Kriminalpolizei in Eschwege suchen nun nach Zeugen und bitten um Hinweise.

Zunächst hatte ein Passant gegen 22:25 Uhr in der Humboldtstraße Flammenschein an einem gegenüber der Alexander-von-Humboldt-Schule abgestellten roten Linienbus bemerkt. Der Mann konnte die Flammen an einem der Vorderreifen selbst löschen und informierte anschließend die Polizei. Gegen 23:35 Uhr wählten dann Anwohner am nur wenige Gehminuten vom ersten Brandort entfernten Neustädter Kirchplatz den Notruf. Wie die eingesetzten Beamten der Polizeistation Eschwege berichten, stand bei ihrem Eintreffen ein Mercedes Sprinter bereits in Vollbrand. Das Fahrzeug konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, durch die starke Hitzeentwicklung wurde jedoch auch ein daneben geparkter Ford Fiesta in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt entstand so ein Schaden in Höhe von mindestens etwa 10.000 Euro. Trotz umgehender Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifen konnten die unbekannten Täter nicht mehr gefasst werden.

Wer in der Nacht auf den heutigen Dienstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Brandorte beobachtet hat oder den Ermittlern anderweitig Hinweise auf die unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 05651-9250 zu melden.

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