Polizei Bielefeld

POL-BI: Zweite gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu einer gefährlichen Körperverletzung in Paderborn

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Paderborn - Die Ermittlungsbehörden benennen weitere Details zu zwei in Zusammenhang stehenden gefährlichen Körperverletzungen in Paderborn. Zeugen werden weiterhin gebeten, sich bei der Polizei mit Hinweisen zu melden.

Der Gesundheitszustand des 22-jährigen Opfers der Stichverletzung ist nach intensivmedizinischer Behandlung im Krankenhaus weiterhin stabil. Eine Lebensgefahr besteht nicht mehr.

Die zunächst unbekannte und durch eine "Pfefferpistole" verletzte Person konnte identifiziert werden. Es handelt sich um einen 40-jährigen Sicherheitsmann des Salitos Beach aus Paderborn.

Im Zuge des Polizeieinsatzes und der anschließenden Ermittlungen sind bislang keine Festnahmen von tatverdächtigen Personen erfolgt. Die Ermittlungen richten sich gegen derzeit unbekannte Täter.

Aufgrund der andauernden Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat, können derzeit keine weiteren Details zu den beteiligten Personen oder möglichen Bezügen ins Rockermilieu gemacht werden.

Das bisherige Hinweisaufkommen ist gering. Zeugen der Auseinandersetzung werden weiterhin gebeten, sich mit Hinweisen, Fotos oder Videos an die Mordkommission der Polizei Bielefeld unter der 0521/545-0 zu wenden.

Erste Meldung vom 28.06.2026, 11:57 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6303691

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