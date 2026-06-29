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Polizei Bielefeld

POL-BI: Münzen, Uhren und Geld gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Hoberge-Uerentrup - Am Samstag, 27.06.2026, wurde die Polizei über einen Einbruch in ein Haus am Poetenweg informiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand brach der unbekannte Täter zwischen 13:30 Uhr am Donnerstag, 25.06.2026, und 20:30 Uhr am Samstag, 27.06.2026, in das Haus ein. Dazu nutzte er eine gekippte Terrassentür.

Er durchsuchte die Räume nach Wertsachen und nahm Münzen, Bargeld und Uhren an sich.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Die Polizei erinnert: Für Einbrecher sind gekippte Fenster, wie geöffnete Fenster - eine einfache Möglichkeit, um unbefugt in ein fremdes Haus einzudringen! Bleiben Sie achtsam, wenn Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung lüften. Einbrechern und Dieben reichen kurze unbeobachtete Momente für ihre Tat.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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