Polizei Bielefeld

POL-BI: Münzen, Uhren und Geld gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Hoberge-Uerentrup - Am Samstag, 27.06.2026, wurde die Polizei über einen Einbruch in ein Haus am Poetenweg informiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand brach der unbekannte Täter zwischen 13:30 Uhr am Donnerstag, 25.06.2026, und 20:30 Uhr am Samstag, 27.06.2026, in das Haus ein. Dazu nutzte er eine gekippte Terrassentür.

Er durchsuchte die Räume nach Wertsachen und nahm Münzen, Bargeld und Uhren an sich.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Die Polizei erinnert: Für Einbrecher sind gekippte Fenster, wie geöffnete Fenster - eine einfache Möglichkeit, um unbefugt in ein fremdes Haus einzudringen! Bleiben Sie achtsam, wenn Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung lüften. Einbrechern und Dieben reichen kurze unbeobachtete Momente für ihre Tat.

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