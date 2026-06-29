Polizei Bielefeld

POL-BI: Beim Einräumen bestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein Dieb nutzte am Samstag, 27.06.2026, einen kurzen Moment, in dem eine Bielefelderin abgelenkt war, um ihre Handtasche aus dem Auto zu stehlen.

Die 26-jährige Bielefelderin parkte gegen 16:50 Uhr ihren grauen VW Taigo in einer Parkbucht vor dem Hauptbahnhof. Sie ging an den Kofferraum, um einige Sachen umzuräumen. Ihre Handtasche lag währenddessen auf der Mittelkonsole. Das Auto war nicht verschlossen. Als sie fertig war, fuhr die 26-Jährige weiter.

Später musste die Bielefelderin feststellen, dass ihre Handtasche gestohlen worden war. Sie kann sich den Verlust nur damit erklären, dass sich jemand beim Umräumen an ihrem Auto zu schaffen gemacht hat.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 33 entgegen.

Die Polizei rät, an belebten Plätzen besonders vorsichtig zu sein. Lassen Sie Wertgegenstände nicht im Auto, auch wenn sie nur kurz aus dem Blickfeld sind.

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