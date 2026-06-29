POL-BI: Wem gehört dieses Fahrrad?
Bielefeld (ots)
SI / Bielefeld / Mitte - Streifenbeamte erwischten am Freitag, 26.06.2026, einen polizeibekannten Mann, als er mit einem gestohlenen Fahrrad über eine rote Ampel fuhr. Wem das Fahrrad gehört, ist noch unklar.
Am Freitagmorgen, gegen 07:00 Uhr, bemerkten Streifenbeamte den 25-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz an der Kreuzung Apfelstraße / Jöllenbecker Straße. Vor den Augen der Beamten fuhr der 25-Jährige mit dem Fahrrad bei Rot über eine Fußgängerampel.
Die Beamten stoppten den polizeibekannten Mann und wurden beim Anblick des hochwertigen Mountainbikes skeptisch. Der 25-Jährige konnte keinen Eigentumsnachweis vorzeigen. Da der Mann zur Drogenszene gehört und das Fahrrad wahrscheinlich gestohlen worden war, stellten es die Polizisten sicher.
Nun suchen Kriminalbeamte nach dem Eigentümer des schwarzen Mountainbikes der Marke Tube.
Der Besitzer oder die Besitzerin werden gebeten, sich unter der 0521/545-0 beim Kriminalkommissariat 13 zu melden.
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