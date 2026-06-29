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Polizei Bielefeld

POL-BI: Wem gehört dieses Fahrrad?

POL-BI: Wem gehört dieses Fahrrad?
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Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Streifenbeamte erwischten am Freitag, 26.06.2026, einen polizeibekannten Mann, als er mit einem gestohlenen Fahrrad über eine rote Ampel fuhr. Wem das Fahrrad gehört, ist noch unklar.

Am Freitagmorgen, gegen 07:00 Uhr, bemerkten Streifenbeamte den 25-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz an der Kreuzung Apfelstraße / Jöllenbecker Straße. Vor den Augen der Beamten fuhr der 25-Jährige mit dem Fahrrad bei Rot über eine Fußgängerampel.

Die Beamten stoppten den polizeibekannten Mann und wurden beim Anblick des hochwertigen Mountainbikes skeptisch. Der 25-Jährige konnte keinen Eigentumsnachweis vorzeigen. Da der Mann zur Drogenszene gehört und das Fahrrad wahrscheinlich gestohlen worden war, stellten es die Polizisten sicher.

Nun suchen Kriminalbeamte nach dem Eigentümer des schwarzen Mountainbikes der Marke Tube.

Der Besitzer oder die Besitzerin werden gebeten, sich unter der 0521/545-0 beim Kriminalkommissariat 13 zu melden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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