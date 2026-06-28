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Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Polizei Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt in Paderborn

Bielefeld (ots)

LR / Bielefeld / Paderborn - Am Abend des Samstags, 28.06.2026, wurde ein 22-jähriger Mann aus Lippstadt mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Gegen 20:15 Uhr wurde der verletzte Mann von Unbekannten in die Notaufnahme eines Krankenhauses in Paderborn eingeliefert. Anschließend entfernten sich die Unbekannten mit einem Fahrzeug. Bei der notärztlichen Versorgung zeigte sich, dass der junge Mann mutmaßlich durch einen Messerstich in die Flanke lebensgefährlich verletzt wurde. Durch eine Notoperation konnte sein Gesundheitszustand stabilisiert werden.

Eine Mordkommission der Polizei Bielefeld übernahm die Ermittlungen zu den zunächst ungeklärten Umständen der Verletzungen.

Im Zuge der Ermittlungen konnte ein Zusammenhang mit einer Veranstaltung am Lippesee hergestellt werden. Am Rande einer Strandparty soll es dort zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer größeren Gruppe von 20 bis 30 Personen gekommen sein, die mutmaßlich dem Rockermilieu zuzuordnen sind. Im Rahmen des Einsatzes gaben Zeugen gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten an, gesehen zu haben, wie eine verletzte Person in einen schwarzen BMW X5 gebracht worden sei. Das Fahrzeug habe sich anschließend von der Örtlichkeit entfernt.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass Unbekannte den mutmaßlich durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzten 22-Jährigen mit diesem BMW in ein Krankenhaus gebracht hatten.

Im Zuge der Auseinandersetzung soll zudem eine "Pfefferpistole" gegen eine weitere, unbekannte Person eingesetzt worden sein. Diese wurde dadurch leicht verletzt.

Die Ermittlungen zu Tathergang und möglichen Tätern dauern an. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Mordkommission der Polizei Bielefeld unter der 0521/545-0 zu melden, insofern sie dies noch nicht getan haben.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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