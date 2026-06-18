Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin in Wildeshausen +++ Verursacher flüchtet

Delmenhorst (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Radfahrerin am Mittwoch, 17. Juni 2026, sucht die Polizei Wildeshausen nach dem beteiligten Autofahrer sowie nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 16-jährige Radfahrerin aus Wildeshausen zwischen 06:20 Uhr und 06:30 Uhr den Reepmoorsweg aus Richtung Zeppelinstraße kommend in Fahrtrichtung "An der Bahn".

Zeitgleich befuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines Pkw den Grünen Weg aus Richtung Bargloyer Straße kommend in Richtung Ahlhorner Straße. Im Kreuzungsbereich übersah der Pkw-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Vorfahrt der 16-Jährigen, in welcher Folge es zum Zusammenstoß kam.

Durch die Kollision erlitt die Jugendliche leichte Verletzungen. Zudem entstand Sachschaden an ihrem Fahrrad.

Die Polizei Wildeshausen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können, sich unter der Telefonnummer 04431 / 9410 zu melden.

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