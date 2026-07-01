Polizei Eschwege

POL-ESW: 31-Jähriger nach rassistischen Beleidigungen, Körperverletzung und sexueller Belästigung festgenommen

Eschwege (ots)

Eschwege (Werra-Meißner-Kreis):

In Eschwege soll ein alkoholisierter 31-jähriger Mann am gestrigen Dienstagabend einen 16-Jährigen rassistisch beleidigt und ihn anschließend mit zwei weiteren bislang unbekannten Tätern durch Schläge verletzt haben. Nachdem er von einer hinzugeeilten Streife festgenommen wurde, meldete sich noch eine junge Frau bei den Beamten, die offenbar zuvor von dem 31-Jährigen unsittlich berührt worden war. Der Mann aus Bad Sooden-Allendorf muss sich nun wegen Volksverhetzung, Körperverletzung und sexueller Belästigung verantworten.

Wie die eingesetzten Beamten der Polizeistation Eschwege berichten, waren sie gegen 19:30 Uhr an den Eschweger Bahnhof gerufen worden. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen soll der 31-Jährige dort zuvor den Jugendlichen aus dem Werra-Meißner-Kreis rassistisch beleidigt haben, bis sich schließlich eine körperliche Auseinandersetzung entwickelte, bei welcher zwei mutmaßliche Begleiter des Täters den 16-Jährigen ebenfalls angegriffen haben sollen. Da sich die Personen dabei auch im Bereich der Gleisanlage befanden, kam es zu kurzzeitigen Einschränkungen des Zugverkehrs. Noch bevor die Streifen der Polizei eintrafen, flüchteten die beiden Unbekannten, zu denen keine nähere Beschreibung vorliegt. Der 31-Jährige wurde schließlich festgenommen und musste die Beamten auf die Dienststelle begleiten.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder den Ermittlern Hinweise auf die beiden flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell