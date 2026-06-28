Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss - Fahrzeugführerin festgestellt

Bad Dürkheim (ots)

In der Nacht auf Sonntag, den 28.06.2026, befuhr die 40-jährige Beschuldigte gegen 00:00 Uhr mit ihrem Fahrzeug die Weinstraße Nord in Bad Dürkheim. Dabei kam sie mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Zaun und blieb in den Weinbergen stehen. Anschließend entfernte sie sich vom Unfallort und fuhr lediglich auf den Felgen weiter. Im Ortsteil Seebach konnte die Beschuldigte durch mehrere Zeugen mit ihrem Fahrzeug gestoppt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Anschließend wurde die Fahrerin zur Dienststelle verbracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Gegen die Fahrerin wird ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

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