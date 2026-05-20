Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Bitburger Rheinland-Pokalfinale TUS-SVE: Das Highlight im Moselstadion am Samstag

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Trier (ots)

Am Sonntag, den 23. Mai, kommt es im Trierer Moselstadion zum traditionsreichen Bitburger Rheinland-Pokalfinale zwischen TuS Koblenz und SV Eintracht Trier 05. Anstoß der Partie ist um 13:30 Uhr. Zu dem Fußballhighlight werden zahlreiche Fans beider Vereine erwartet.

Die Erfahrung aus vergangenen Begegnungen zeigt, dass dieses Aufeinandertreffen nicht nur auf dem Platz für starke Emotionen sorgt. Damit alle Besucherinnen und Besucher das Finale sicher und möglichst entspannt erleben können, haben Polizei, der Fußballverband Rheinland unter Beteiligung der Vereine sowie weitere Stellen gemeinsam ein umfassendes Sicherheitskonzept abgestimmt. Die Polizei Trier wird rund um und im Stadion mit starken Kräften präsent und jederzeit ansprechbar sein. Zur Unterstützung der Einsatzkräfte wird außerdem erneut eine Polizeidrohne zur Lagebeurteilung aus der Luft eingesetzt.

Straßensperrungen in Trier:

Rund um das Moselstadion wird es am Spieltag zu umfangreichen Verkehrsmaßnahmen und Sperrungen kommen. Unter anderem werden am Samstag folgende Straßen gesperrt sein:

- Sperrung der Zufahrt Zeughausstraße / Wilhelm-Leuschner Straße in Richtung Zeughausstraße und Zeughausstraße ab Ecke Engelstraße inkl. Zufahrt / Ausfahrt Kloschinskystraße

- Sperrung der Straße Am Stadion aus Richtung Zurmaiener Straße

- Halbseitige Sperrung der rechten Fahrbahn ab Höhe der Haus-Nr. 65 bis vor den Kreuzungsbereich Zurmaiener Straße/Am Stadion bzw. an der Hospitalsmühle

Darüber hinaus werden zeitweise der Hauptbahnhof und punktuell die betroffenen Straßen der jeweiligen Fanmärsche kurzzeitig gesperrt werden. Hinzu kommt, dass rund eine Stunde später, um 14:30 Uhr, das Play-Off-Spiel der Vet-Concept Gladiators gegen den FC Bayern München in der SWT-Arena stattfinden wird. Auch zu diesem sportlichen Highlight wird eine Vielzahl an Fans erwartet.

Empfehlungen zur Verkehrslage:

Aufgrund des an Samstagen ohnehin hohen Verkehrsaufkommens in der Stadt und der beiden zeitlich überschneidend stattfindenden Sportveranstaltungen, empfiehlt die Polizei ausdrücklich die Anreise mit Bus und Bahn nach Trier. Besonders praktisch für alle Fans beider Spiele: Die Nutzung des ÖPNV ist bereits im Ticket enthalten und somit kostenfrei. Alle Fußballfans können bequem, stressfrei und ohne ewige Parkplatzsuche zum Stadion gelangen.

Die Polizei bittet alle Fans um eine frühzeitige Anreise sowie um gegenseitige Rücksichtnahme, damit das Pokalfinale für alle Beteiligten ein sportliches Highlight bleibt und niemand den Anpfiff wegen des angespannten Stadtverkehrs verpasst. Unabhängig der beiden fast zeitgleich stattfindenden Sportveranstaltungen ist die Verkehrslage in Trier an einem Samstagnachmittag herausfordernd.

Es ist derzeit davon auszugehen, dass die Verkehrslage in Trier insgesamt angespannt sein wird. Der Fanbrief mit weiteren Informationen zur Anreise und zum Stadionbesuch ist der Pressemeldung beigefügt.

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