POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 22. Kalenderwoche
Trier (ots)
An folgenden Standorten misst die Polizei in der 22. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Dienstag, 26. Mai:
A64, Igel
Mittwoch, 27. Mai:
B51, Bitburg; B53, Ehrang; L13, Karlshausen; B51, Trier-Pallien
Donnerstag, 28. Mai:
B51, Aach-Neuhaus; L32, Bitburg; A64, Mesenich
Freitag, 29. Mai:
B53, Ehrang; B41, Idar-Oberstein
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
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