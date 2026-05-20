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Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 22. Kalenderwoche

Trier (ots)

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 22. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:

Dienstag, 26. Mai:

A64, Igel

Mittwoch, 27. Mai:

B51, Bitburg; B53, Ehrang; L13, Karlshausen; B51, Trier-Pallien

Donnerstag, 28. Mai:

B51, Aach-Neuhaus; L32, Bitburg; A64, Mesenich

Freitag, 29. Mai:

B53, Ehrang; B41, Idar-Oberstein

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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