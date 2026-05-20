POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 22. Kalenderwoche

Trier (ots) - Am Samstagabend, den 9. Mai, gegen 22 Uhr, verabschiedete sich ein 18-Jähriger von seinen Freunden in Trier-Süd und ging in Richtung des Hubert-Neuerburg-Parks. Nach jetzigen Ermittlungsstand verwickelte ihn ein ihm fremder Mann an einer Sitzbank in ein Gespräch und schlug ihm nach kurzem Streitgespräch unvermittelt ins Gesicht. Ihm wurde kurz schwarz ...

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