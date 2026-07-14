Polizei Eschwege

POL-ESW: Folgemeldung zur Bergung von totem Mann aus Werratalsee: Tragischer Unfall weiterhin nicht auszuschließen

Eschwege (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere gestern, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44151/6313713 veröffentlichte Pressemitteilung).

Eschwege (Werra-Meißner-Kreis):

Nachdem am gestrigen Montagmittag ein Mann tot aus dem Werratalsee in Eschwege geborgen wurde, dauern die polizeilichen Ermittlungen an. Wie die zuständigen Beamten der Kripo Eschwege berichten, ist ein tragischer Unfall weiterhin nicht auszuschließen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 83-jährigen Mann aus dem Werra-Meißner-Kreis. Die genauen Umstände sowie die Ursache des Todes sind derzeit noch nicht abschließend geklärt. Weiteren Aufschluss darüber soll eine für die nächsten Tage anberaumte Obduktion des Verstorbenen geben.

Ein besorgter Fahrradfahrer hatte die Polizei am gestrigen Montagmorgen gegen 8:20 Uhr zum Südufer des Sees gerufen, da er dort Kleidungsstücke gefunden hatte, aber in der näheren Umgebung keine Personen oder Badegäste entdecken konnte. Sofort wurden umfangreiche Suchmaßnahmen mit der Wasserschutzpolizei, der DLRG und der Feuerwehr mithilfe von Drohnen und Booten eingeleitet. Gegen 13:30 Uhr fanden die Einsatzkräfte schließlich den 83-Jährigen, der nur noch tot aus dem See geborgen werden konnte.

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